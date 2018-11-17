ABD Kaşıkçı cinayeti iddialarını yalanladı

Son dakika... Washington Post gazetesi, 'CIA'nın, Kaşıkçı cinayetinin emrini Prens Salman'ın verdiğini açıkladığını' iddia etmişti. ABD Dışişleri'nden yapılan son dakika açıklamasında "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini kimin verdiğine ilişkin henüz kesin bir sonucu varmadık" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, “ABD hükümeti öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı kimin öldürdüğüyle ilgili henüz kesin bir sonuca ulaşmamıştır” açıklamasını yaptı. Post gazetesi Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’na (CIA) dayandırdığı haberinde , CIA’nın gazeteciyi öldürme emrinin kesin olarak Suudi Veliaht Prens Salman tarafından verildiğini açıkladığını öne sürmüştü. Dışişleri Sözcüsü Nauert, sorumlunun kim olduğuyla ilgili soruları yanıtsız bırakırken, “Hâlâ cevaplanması gereken sayısız soru var” ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: Veliaht Prens Selman öldürttü

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