ABD Kaşıkçı cinayeti iddialarını yalanladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, “ABD hükümeti öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı kimin öldürdüğüyle ilgili henüz kesin bir sonuca ulaşmamıştır” açıklamasını yaptı. Post gazetesi Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’na (CIA) dayandırdığı haberinde , CIA’nın gazeteciyi öldürme emrinin kesin olarak Suudi Veliaht Prens Salman tarafından verildiğini açıkladığını öne sürmüştü.
Dışişleri Sözcüsü Nauert, sorumlunun kim olduğuyla ilgili soruları yanıtsız bırakırken, “Hâlâ cevaplanması gereken sayısız soru var” ifadelerini kullandı.
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