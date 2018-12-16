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Son dakika… ABD koalisyonu cami vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Deyrizor ilindeki bir camiye düzenlediği hava saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti.

android-time 17:35
Haberler Dünya
Son dakika… ABD koalisyonu cami vurdu
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Deyrizor ilindeki bir camiye düzenlediği hava saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı’nın son dakika olarak bildirdiği habere göre, Suriye’deki ABD destekli koalisyon güçleri bir camiye saldırı düzenledi.

IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin Suriye’nin güneyinde bulunan camiye düzenledikleri saldırı sonucunda 17 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD’nin IŞİD ile mücadele için oluşturduğu koalisyonda Fransa dışında, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve PKK’nın Suriye kolu olarak bilinen YPG ile PYD terör örgütleri bulunuyor.

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Son güncelleme: android-time 18:5016.12.2018
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