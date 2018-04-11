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Son dakika haberi… ABD Savunma Bakanı Mattis: Seçenekleri Trump’a sunmaya hazırız

ABD Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklama geldi. Trump'ın Suriye ile ilgili açıklamalarının ardından bir açıklama da ABD Savunma Bakanı Mattis'ten geldi. Mattis, "Olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazırız. Esad'ı kesin suçlayacak bir kanıt yok." dedi.

android-time 18:41 11 Nisan 2018
Haberler Dünya
Son dakika haberi… ABD Savunma Bakanı Mattis: Seçenekleri Trump’a sunmaya hazırız
ABD Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklama geldi. Trump'ın Suriye ile ilgili açıklamalarının ardından bir açıklama da ABD Savunma Bakanı Mattis'ten geldi. Mattis, "Olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazırız. Esad'ı kesin suçlayacak bir kanıt yok." dedi.

ABD-Rusya restleşmesinde son dakika açıklamalar geliyor… ABD Savunma Bakanı John Mattis, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına istinaden “Olası seçenekleri Trump’a sunmaya hazırız. Esad’ı kesin suçlayacak bir kanıt yok.” açıklamalarında bulundu.

NELER YAŞANMIŞTI?
Suriye’de Esad rejiminin Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine başta ABD olmak üzere dünyadan sert tepkiler gelmişti. ABD Başkanı Trump, Suriye’ye ‘saldırı’ sinyali vererek “Rusya, Suriye'ye fırlatılan her füzeyi düşüreceğini söylüyor. Hazır ol Rusya. Çünkü füzeler yolda yeni ve ‘akıllı'. Halkını gazlayarak öldürüp bundan zevk alan bir hayvanla müttefik olmamalısınız!” ifadelerini kullanmıştı. Rusya Dışişleri  Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Akıllı füzeler  hükümete değil teröristlere yönelmelidir. Bu saldırı isteği, iddia edilen kimyasal saldırının kanıtlarını yok etmek için olabilir” demişti.

Son güncelleme: android-time 19:0611.04.2018
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