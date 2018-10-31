Son dakika… ABD, Suudi Arabistan için harekete geçti

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında süren savaşın sonlandırılması için harekete geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan ateşkes çağrısında, Yemen’de devam eden savaşın hemen durdurulması talebinde bulunuldu. Husiler’in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılara son vermesi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ise hava operasyonlarını durdurması çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri’nin açıklamasında Yemen’deki savaşı bitirmek adına barış görüşmeleri yapmak için uygun bir iklimin oluştuğuna dikkat çekildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şimdi iki taraf adına da masaya gelme zamanı” ifadeleri kullanıldı. REUTERS