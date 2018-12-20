Son dakika… ABD tırları Suriye’den çıkmaya başladı

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından YPG/PKK'ya Irak üzerinden silah ve mühimmat taşıyan tırlar, gece saatlerinde Suriye'den çıkmaya başladı.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasının ardından, daha önce terör örgütü YPG/PKK’ya silah taşıyan onlarca tır ülkeden ayrılmaya başladı. ABD’nin Suriye’den birliklerini çekme kararını duyurmasının ardından Suriye’nin Irak sınır hattında dün gece hareketli saatler yaşandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23.00 sularında daha önce ABD’nin terör örgütü YPG/PKK’ya silah ve mühimmat taşıdığı üstü kapalı tırlar, Irak yönünde ilerlemeye başladı. Daha önce sevkiyatlardan sonra, içlerinin boş olduğu görülebilir şekilde üstleri açık Irak’a dönen tırlar, bu kez üstleri kapalı şekilde giriş yaptı. Dönüş için elektriğin kesildiği gece saatlerini seçen tırların konvoy halinde, bir kısmının üstü kapalı, bir kısmının ise açık olduğu görüldü. Üstü açık tırlarda, iş makineleri ve mayın temizleyicilerin yer aldığı görüldü.

ABD’NİN ASKERLERİNİ ÇEKME KARARI, TERÖRİSTLERİN PANİĞİNİ ARTIRDI

Öte yandan çekilme işleminin başlamasından sonra PKK/PYD’li teröristler arasında başlayan panik arttı. Teröristlerin oluşturdukları mevzilerde sürekli olarak Fırat'ın doğusu ve Türkiye sınırını gözetledikleri görüldü.

TSK'nın olası operasyonuna karşı mevcut mevzilerini güçlendirip, yeni mevziler açan ve etrafına derin hendekler kazdıkları yerleşim alanlarına patlayıcılar tuzaklayan teröristler, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceği açıklaması ile daha fazla endişeye kapıldı. Önceki günlerde Fırat'ın doğu yakasının başlangıç noktası olan Ayn-el Arap kırsalındaki Zor Mağar bölgesinde aydınlattıkları mevzilerde nadiren görülen teröristler dün geceden itibaren daha fazla gözetleme yapmaya başladı.

Bulundukları mevzi, siper ve kulübelerden zaman zaman çıkan teröristler hem Türkiye sınırını hem de Fırat'ın batısındaki Özgür Suriye Ordusu unsurlarını dürbünler ile izleyerek hareketlilik olup olmadığını anlamaya çalıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLMELER BAŞLADI

TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ağır darbe indirdiği terör örgütü içerisinde ABD'nin askerlerini çekeceğini duyurması başlayan panik çözülmeye de hız kazandırdı. TSK'nın olası operasyonunun gündeme gelmesinin ardından siviller üzerinde baskı uygulayan teröristlerin silahlarını bırakarak kaçmak için fırsat aradığı bildirildi. Birçok teröristin kazanamayacaklarını bile bile savaşmayı kabul etmedikleri ancak örgüt tarafından infaz edilme korkusuyla ayrılamadıkları bildirildi. Terörstlerin, özellikle örgüt tarafından desteklendikleri mesajı verilen ABD askerlerinin de çekilmesinin ardından savaşmamak için bulundukları alanlardan ayrılmak istedikleri kaydedildi. İlerleyen günlerde Fırat'ın doğu yakasındaki teröristlerin bireysel veya gruplar şeklinde örgütten kaçmasının muhtemel olduğu belirtilirken, sivillerin de benzer şekilde güvenli bölgelere gitmek için örgütün hakimiyetinde gibi gözüken kentlerden toplu şekilde ayrılabilecekleri belirtildi.

Özgür Suriye Ordusu güçleri ise 24 saat takip ettikleri Fırat'ın doğusuna yönelik harekat için TSK'yı beklediklerini ifade ederken, terör örgütünün yapabileceği saldırılara karşı da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde teyakkuz durumunda olduklarını kaydetti. (DHA)