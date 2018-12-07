Son dakika… ABD’de CNN binasında bomba paniği

ABD'de CNN kanalının da içerisinde bulunduğu Time Warner Center binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

New York Polis Departmanı’nın (NYPD) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Time Warner Center binasında polis soruşturması olduğu ve bu nedenle 8. ve 9. cadde arasındaki 58. sokağın hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Polis, çevredekilere bölgeden uzak durmaları ve yetkililerin açıklamalarını takip ederek hareket etmeleri çağrısında bulundu. NYPD’den ilerleyen saatlerde yapılan ikinci bir açıklamada ise, “Binada henüz bir bomba tehdidine rastlamadık. Olay yerinde geniş kapsamlı bir

arama yapıyoruz. Yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz” ifadesine yer verildi.

CANLI YAYINA ARA VERİLDİ

CNN’den yapılan yazılı açıklamada da telefonla yapılan bir bomba ihbarı nedeniyle kanalın New York ofisi ve stüdyolarının tahliye edildiği

aktarıldı.

Don Lemon’un sunduğu ‘CNN Tonight’ adlı programın canlı yayında olduğu anlarda binada yangın alarmı çalması sonucu kanal canlı yayını durdurup bant yayınına geçti.

TRUMP’TAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan, binanın tahliye edilmesinden kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump’ın “YALAN HABERLER-HALKIN DÜŞMANI” şeklindeki Twitter paylaşımı tepki topladı. Kullanıcılar, Twitter üzerinden Trump’ın söz konusu paylaşımına tepki gösterdi.

ABD’de geçen ay yapılan ara seçimler öncesi, ekim ayında eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da dahil olmak üzere birçok Demokrat Partili ismin adreslerine içinde ‘boru bombası’ adı verilen bir düzenek bulunan olan paketler gönderilmişti.

Söz konusu paketlerin adreslerinden birisi de CNN’in New York ofisi olmuş, bina bomba alarmı nedeniyle tahliye edilmişti. Paketleri gönderdiği belirlenen 56 yaşındaki Cesar Altieri Sayoc, Florida’da gözaltına alınmıştı. Sayoc’un sosyal medya hesaplarında Donald Trump yanlısı mesajlarının yanı sıra liberallere karşı komplo teorilerinin yer aldığı belirlenmişti.