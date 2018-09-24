Son dakika… ABD’de flaş ‘Rusya soruşturması’ istifası

Rosenstein, Adalet Bakanlığının 2 numarası olarak görev yapıyordu.
NE OLMUŞTU?
Rusya’nın siber saldırılar yoluyla Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından sürdürülen soruşturmada, ilk kez aktif görevdeki bir bakanın ifade verdiğine dikkat çekilmişti. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iki kez görüştüğü ortaya çıkan Sessions, bu skandalın patlak vermesinin ardından ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisiyle birlikte özel yetkili savcı Robert Mueller’in yönettiği soruşturmadan çekilmek zorunda kalmış ve soruşturmayı idare görevini yardımcısı Rod Rosenstein’a bırakmıştı. REUTERS
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