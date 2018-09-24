Son dakika… ABD’de flaş ‘Rusya soruşturması’ istifası

Rusya'nın ABD seçimlerini siber saldırı ile manipüle ettiği yönündeki soruşturmayı yürüten ve Rus Büyükelçisi ile iki kez görüştüğü ortaya çıktıktan Adalet Bakanı Jeffrey'den sonra bu soruşturmayı yardımcısı olarak devralan Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein görevinden istifa etti.

Rosenstein, Adalet Bakanlığının 2 numarası olarak görev yapıyordu. NE OLMUŞTU? Rusya’nın siber saldırılar yoluyla Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından sürdürülen soruşturmada, ilk kez aktif görevdeki bir bakanın ifade verdiğine dikkat çekilmişti. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iki kez görüştüğü ortaya çıkan Sessions, bu skandalın patlak vermesinin ardından ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisiyle birlikte özel yetkili savcı Robert Mueller’in yönettiği soruşturmadan çekilmek zorunda kalmış ve soruşturmayı idare görevini yardımcısı Rod Rosenstein’a bırakmıştı. REUTERS

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