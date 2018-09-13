Son dakika… ABD’de silahlı saldırı: 6 ölü

ABD'de korkunç bir son dakika gelişmesi yaşandı... California eyaletinin güneyinde silahlı bir saldırı yaşandı. Bakersfield'da meydana gelen olayda bir saldırgan, bir iş yerine giderek eşini ve bir adamı vurdu. Daha sonra ofiste bulunan bir kişiyi daha vurduktan sonra bir eve baskın yaparak iki kişiyi öldürdü. Saldırgan daha sonra intihar etti.

Bireysel silahlanmanın yüksek seviyede olduğu ve sık sık silahlı saldırı olayının meydana geldiği ABD’de bugün korkunç bir gelişme yaşandı… Bakersfield bölgesinde bir saldırgan, öncesinde kavga ettiği eşini ve onunla birlikte 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Olay yerel saatle öğleden sonra yaşandı. Bir adam kavga ettiği eşinin peşinden bir ofise gitti. Ofiste önce bir adamı vuran saldırgan daha sonra eşini vurarak öldürdü. Daha sonra olay yerindeki bir görgü tanığını kovalayarak öldüren adam olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerinden uzaklaşarak bir eve giren adam orada bulunan bir kadın ve bir adamı da vurdu. İçinde bir kadın ile çocuğunun olduğu aracı kaçıran adam daha sonra kovalamacaya girdi. Kadın ve çocuğunu serbest bırakan adam daha sonra intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ismi açıklanmayan adam ile kadın arasındaki kavganın sebebi henüz bilinmiyor.