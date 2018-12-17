Son Dakika… ABD’de Türk iş insanı için iddianame!

ABD’de, Başkan Donald Trump’ın göreve geldiği ilk günlerdeki Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile lobi anlaşması imzalayan Türk iş insanı Ekim Alptekin hakkında iddianame düzenlendi.

Alptekin, Flynn'in ortağı Bijan Kian'la birlikte “ABD hükümetine resmen bilgi vermeden yabancı bir hükümet adına çalışmak ” ve “komplo kurmak” ile suçlanıyor.

Aynı suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk kişi olan Flynn, daha önce “itirafçı” olmuş, savcılıkla anlaşmıştı.

İddianame, Virginia eyaleti Güney Bölge Federal Savcılığı tarafından hazırlandı ve Büyük Jüri tarafından kabul edilerek resmen açıklandı.

FETHULLAH GÜLEN'E KARŞI LOBİ ÇALIŞMASI

İddianamedeki suçlamalar Ekim Alptekin'in Flynn'in sahibi olduğu lobi şirketiyle yaptığı anlaşmaya dayanıyor. 2016 tarihli anlaşma Alptekin'in Hollanda merkezli şirketinin ABD'deki lobi faaliyetlerini Flynn'in şirketine vermesini içeriyordu. Ancak Savcılık, Alptekin'in anlaşmasının ardında Türk hükümetinin ABD'de yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesinin sağlanması için Amerikan kamuoyunda lobi çalışmaları olduğunu iddia etti.

Bu çerçevede Alptekin iddianamede, Türk hükümeti kastedilerek, “yabancı bir hükümet adına çalışmak ve bu konuda ABD'ye resmen bilgi vermemek” ile, FBI tarafından yürütülen resmi soruşturmada yalan beyan vermek ve Amerikan lobi kanunlarını ihlalle etmekle suçlandı.

İLK ADIM, TRUMP'I SORUŞTURAN ÖZEL YETKİLİ SAVCIDAN GELMİŞTİ

Ekim Alptekin hakkında hazırlanan iddianamenin ilk adımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasındaki Rusya etkilerini araştırmakla görevlendirilen özel yetkili Savcı Robert Mueller tarafından atılmıştı.

Trump'ın Başkan seçildikten sonra atadığı ilk Ulusal Güvenlik danışmanı olan, ancak hakkındaki iddialar nedeniyle bir aydan az süre bu görevde kalan Michael Flynn, Mueller tarafından mercek altına alınmış ve hakkında soruşturma açılmıştı.

Soruşturma sırasında Flynn'in sadece Rusya'dan bazı şirketlerle değil, bir de Türk iş insanı Ekim Alptekin'in Hollanda merkezli firması ile lobicilik anlaşması yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

Savcılık iddianamede, Alptekin ile Flynn arasındaki lobi anlaşmasının bir şirket için yapılmış gösterilmesine rağmen, asıl amacının FETÖ elebaşısı Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesini sağlamak için çalışmalar yapmak olduğunu iddia etti.

Buna kanıt olarak da Flynn'in kendi imzasıyla 2016 yılında yazdığı bir makale gösterildi. Flynn, ABD'de Başkanlık seçimlerinin olduğu gün Amerikan Kongresi'nde etkili ‘The Hill’ adlı yayın organında yayınlanan makalesinde, Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Savcılık, Flynn'in bu makaleyi, Alptekin ile yapılan lobi anlaşması çerçevesinde yazdığını iddia etti.

ABD'ye resmen bilgi vermeden yabancı bir hükümet adına çalışmak suçu 10 yıl, komplo kurmak suçu ise 5 yıl hapis gerektiriyor.