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Son Dakika… ABD’den BM’ye sert mesaj

Son Dakika... ABD'den sert açıklama... ABD BM temsilcisi Nikki Haley: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın cevap vereceğiz" diye ifadelerde bulundu.

android-time 23:21 9 Nisan 2018
Haberler Dünya
Son Dakika… ABD’den BM’ye sert mesaj
Son Dakika... ABD'den sert açıklama... ABD BM temsilcisi Nikki Haley: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın cevap vereceğiz" diye ifadelerde bulundu.

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Son güncelleme: android-time 23:4409.04.2018
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