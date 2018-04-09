Son Dakika… ABD’den BM’ye sert mesaj

Son Dakika... ABD'den sert açıklama... ABD BM temsilcisi Nikki Haley: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın cevap vereceğiz" diye ifadelerde bulundu.
Son Dakika... ABD'den sert açıklama... ABD BM temsilcisi Nikki Haley: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın cevap vereceğiz" diye ifadelerde bulundu.
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