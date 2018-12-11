Son dakika… ABD’den Çin’e casusluk suçlaması

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, ABD'li hükümet yetkilileri Çin'i ABD'nin ticaret sırlarını çalmakla suçlayacak.

Washinton Post gazetesi tarafından Trump yönetimininin aldığı bir karar olarak aktarılan haberde, ABD’nin Çin’i ticaret bilgilerini çalmakla suçlamaya hazırlandığı belirtildi.

Çinli ve Rus bilgisayar korsanları tarafından sıklıkla saldırıya uğradığı bilinen ABD’nin Çin hükümetini direkt olarak ticaret sırlarını çalmakla suçlayacağı açıklandı. Birden çok hükümet yetkilisine dayandırılan haberde, hazırlanan dosyada ekonomik casusluk yapılarak ticari fayda sağlandığıyla ilgili bir suçlama yöneltileceği ifade edildi.