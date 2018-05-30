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ABD’den Esad’ın hamlesine ilk tepki geldi

ABD'den, Suriye'nin Güney Osetya ve Abhazya'yı ülke olarak tanıma kararının ardından ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi kınarken, bölgedeki Rus askerlerine de çekilme çağrısında bulundu.

android-time 14:54 30 Mayıs 2018
Haberler Dünya
ABD’den Esad’ın hamlesine ilk tepki geldi
ABD'den, Suriye'nin Güney Osetya ve Abhazya'yı ülke olarak tanıma kararının ardından ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi kınarken, bölgedeki Rus askerlerine de çekilme çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, Esad’ın Gürcistan sınırlarında bulunan Güney Osetya ve Abhazya’yı devlet olarak tanıma ve diplomatik ilişkiler kurma kararına sert tepki geldi.

Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunan bakanlık, Rusya’dan ise bölgedeki askerlerini çekme çağrısında bulundu.

Sözcü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, “ABD, Suriye rejiminin Rus işgali altındaki Gürcistan toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya ile diplomatik ilişki kurma çabasını şiddetle kınıyor” ifadeleri yer aldı.

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Son güncelleme: android-time 11:1722.06.2018
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