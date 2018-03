Son dakika… ABD’den İncirlik açıklaması

Centcom’un attığı Tweet’te ABD’nin Türkiye’de bulunan İncirlik Hava Üssünden çekilmediği belirtilirken aynı zamanda ABD’nin Katar’da bulunan kara ve havacılık üssünden de çekilmediği açıklandı.

ABD’nin Ortadoğu’daki operasyon merkezlerinden olan İncirlik Üssü ve Katar’daki Al Udeid Havacılık Üssü’nde çok sayıda sivil ve askeri personel bulunuyor.

HAVA KUVVETLERİNDEN DE BİR AÇIKLAMA GELDİ

Aynı saatlerde ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığının (AFCENT) da resmi Twitter hesabından “ABD’nin Türkiye ve Katar’daki İncirlik ve El Udeyd hava üslerinden ayrılıyor olduğunu iddia eden haberler gerçeği yansıtmıyor. Ortak güvenlik kaygıları ile mücadele etmek için birlikte çalışmamız gerektiği bir zamanda bu olumsuz haberler, bölgedeki müttefiklerimiz arasında güvensizliği besliyor” denildi. Pentagon daha önce de ABD’nin İncirlik’ten çekileceğine ilişkin haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

