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Son dakika… ABD’den Kuzey Kore’ye yaptırım

Son dakika... ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada Kuzey Kore vatandaşı 3 kişi hakkında yaptırım uygulama kararı alındığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
android-time 20:56
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den Kuzey Kore’ye yaptırım
Son dakika... ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada Kuzey Kore vatandaşı 3 kişi hakkında yaptırım uygulama kararı alındığı açıklandı.

ABD bir süre önce nükleer krizin eşiğine geldiği Kuzey Kore’ye yaptırım uygulamada kararı aldı.

Edinilen bilgilere göre ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından Kuzey Kore devletinde yüksek mertebelerde görevli 3 kişiye yönelik olarak yaptırım uygulama kararı alındı. Yaptırımların, insan hakları ihlalleri ve basına uygulanan sansürden ötürü uygulamaya konulduğu açıklandı.

Yaptırım uygulanan yetkililerden birinin Kuzey Kore lideri Kim’e çok yakın olduğu olduğu iddia edildi.

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Son güncelleme: android-time 21:1910.12.2018
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