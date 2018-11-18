Son dakika… AB’den Kaşıkçı açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmanın sonucunu uluslararası ortaklarla beraber yakından takip edeceğiz." dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, AB’nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için “güvenilir ve şeffaf” bir soruşturma yürütülmesi talebini yineledi.

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Suudi yetkililerin 15 Kasım’da soruşturmaya yönelik yaptıkları açıklamaları takip ettiklerini belirten Mogherini, “Bu korkunç cinayete ilişkin tüm detayların açığa kavuşturulması ve suçluların cezalandırılması gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Hukuki sürecin başlatılmasının önemli bir adım olduğuna işaret eden Mogherini, AB’nin tüm koşullar altında idam cezasına karşı olduğunu vurguladı.

Mogherini, “Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmanın sonucunu uluslararası ortaklarla beraber yakından takip edeceğiz.” ifadesine yer verdi.

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Benzer bir olayın tekrarlamaması için Suudi Arabistan’ın gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini kaydeden Mogherini, AB üyesi ülkelerin soruşturma sonucuna göre suçlulara karşı uluslararası hukuka uygun ortak tutum belirleyeceğinin altını çizdi. AA