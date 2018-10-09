Son dakika… ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in istifa ettiği belirtildi. Haley'in istifa gerekçesi olarak kişisel nedenleri gösterdiği açıkılandı.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in istifa ettiği söylentisi Beyaz Saray’da deprem etkisi yarattı. Haley istifasına gerekçe olarak kişisel nedenleri gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın istifayı kabul ettiği edinilen bilgiler arasında.



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Halley’in geçtiğimiz hafta Trump’la istifa görüşmeleri gerçekleştirdiği ve bu istifanın planlı olduğu belirtiliyor. Reuters’ın geçtiği habere göre Beyaz Saray yetkilileri istifayı doğrulatmak isteyen Reuters muharinin sorularını yanıtsız bıraktı.

TRUMP TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan Başkan Trump Tiwtter adresinden, “Nikki Haley ile Oval Ofiste saat 10:30’da büyük bir açıklama yapacağız” paylaşımında bulundu. Bu açıklamanın ardında Haley ve Trump saat 11:00’da kameraların karşısına geçti.

Trump istifasını sunan Haley hakkında, “Seni özleyeceğiz yaptığın fantastik işlerden ötürü teşekkür ederiz” dedi. Haley ise başta Kuzey Kore ve İran konusu olmak üzere geçtiğimiz 2 yıl boyunca ülkesinin BM’de ve dünya çapında gerçekleştirdiği başarılardan bahsederek teşekkürlerini sundu. Haley bir sonraki seçimlerde de aday olmak gibi bir niyetinin olmadığını Başkan Trump’ın kampanyası için çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

REUTERS