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Son dakika açıklaması! Rusya: Anında karşılık veririz

Rusya'dan Suriye ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Suriye bulunan Rus askerlerinin ABD ya da herhangi bir ülke tarafından vurulması halinde anında karşılık verileceği duyuruldu.

android-time 09:28 11 Nisan 2018
Haberler Dünya
Son dakika açıklaması! Rusya: Anında karşılık veririz
Rusya'dan Suriye ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Suriye bulunan Rus askerlerinin ABD ya da herhangi bir ülke tarafından vurulması halinde anında karşılık verileceği duyuruldu.

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Son güncelleme: android-time 09:4211.04.2018
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