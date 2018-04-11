Son dakika açıklaması! Rusya: Anında karşılık veririz

Rusya'dan Suriye ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Suriye bulunan Rus askerlerinin ABD ya da herhangi bir ülke tarafından vurulması halinde anında karşılık verileceği duyuruldu.

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