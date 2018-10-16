Son dakika açıklaması… Türk yetkili açıkladı: Kanıt olarak toprak parçası alındı

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yapılan incelemelerde delil olduğu düşünülen bulgular ile bahçeden toprak numunesi alındığı belirtildi.
Son dönemde onlarca adliye muhabiri, polis muhabiri, diplomasi muhabiri çalıştıran Türk basını yerine uluslararası mecraları tercih eden Türk yetkililer yine bu gelişmeyi yabancılara aktardı. Reuters’a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, “Konsoloslukta arama ve inceleme yapan Türk polisi ve ekibi ihtiyaç duyulan ve delil olduğu düşünülen bulguları aldı. Konsolosluğun bahçesinden toprak numunesi de alındı” dedi.
Aynı yetkili, “Çalışmadan alınacak sonuçlar kısa sürede somut olarak ortaya çıkacak” dedi. Yaklaşık 10 Türk polis ve bir savcıdan oluşan Türk heyet konsoloslukta dokuz saat süren ve sabah saatlerinde biten bir çalışma gerçekleştirdi. Ortak heyette yer alan Suudi yetkililer de konsoloslukta bulundu.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Birleşmiş Milletler’den Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet açıklamalarda bulundu. Bachelet, “Suudi Arabistan ve Türkiye Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili bildiği her şeyi aktarmalı. Ne olduğu ve kimlerin sorumlu olduğuna dair devam eden soruşturmayı durduracak dokunulmazlıkların kullanılmaması gerekir” ifadesini kullandı.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.