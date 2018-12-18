Son dakika… Beyaz Saray’dan bir FETÖ açıklaması daha

ABD Başkanı Trump'ın, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda çalışmalara başlayacağı şeklindeki haberlere Beyaz Saray'dan bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamada, 'Trump Türk lidere sadece "Bir bakacağız" dedi' ifadeleri kullanıldı.

ABD’de yaşayan 15 Temmuz hain darbe girişiminin sorumlusu FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in, Türkiye’ye iadesi konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “En son Buenos Aires’te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek” sözlerine Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Önceki gün Reuters’ın bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde Trump’ın FETÖ elebaşının iadesi konusunda bir taahhütte bulunmadığı belirtilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan yeni açıklamada ise, “ABD Başkanı Trump, Türk lidere (Cumhurbaşkanı Erdoğan) sadece ‘Bir bakacağız’ dedi” ifadesi kullanıldı. Sanders, “İade ihtimallerine bir bakacağız denildi ancak her hangi bir taahhütte bulunulmadı” diyerek önceki gün yapılan açıklamanın bir benzerini yapmış oldu.