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SON DAKİKA: Beyaz Saray’dan Esad’a flaş uyarı

Beyaz Saray'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Esad yeniden kimyasal silah kullanırsa ABD ve müttefikleri hızlı ve uygun bir şekilde cevap verecek" denildi.

android-time 21:15 4 Eylül 2018
Haberler Dünya
SON DAKİKA: Beyaz Saray’dan Esad’a flaş uyarı
Beyaz Saray'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Esad yeniden kimyasal silah kullanırsa ABD ve müttefikleri hızlı ve uygun bir şekilde cevap verecek" denildi.

Beyaz Saray’ın açıklamasında, İdlib’e yapılan operasyon sırasında Suriye rejiminin kimyasal silah kullanması sonucunda buna en hızlı ve uygun şekilde yanıt verileceği vurgusu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İdlib’de muhalif bölgelere yapılan operasyonda Suriye rejiminin felakete yol açabilecek saldırgan tavırlarının da dikkatlice gözlendiği belirtildi.

HEDEF MİNİMUM SİVİL ZAYİATI

Hafta başında İran ve Rusya’dan yapılacak operasyonda minimum sivil zayiatın hedeflendiği belirtilmiş ancak bölgede bulunan teröristlerin de köklerinin temizlenmesi gerektiği vurgulanmıştı Reuters

 

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Son güncelleme: android-time 22:4404.09.2018
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