SON DAKİKA: BM Suriye temsilcisi İdlib saldırısı için tarih verdi

BM Suriye özel temsilcisi Mistura, Türkiye ile Rusya arasında yapılacak görüşmelerin sonucunda Suriye'deki sorunların kan dökülmeden çözebileceğini belirtti. Mistura ayrıca, Suriye rejiminin İdlib'e saldırı için 10 Eylül'ü beklendiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, “Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmeler İdlib’deki sorunu kan dökülmeden çözebilir” dedi. Mistura ayrıca, “Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle İsviçre’nin Cenevre kentinde 10-11 Eylül’de gerçekleştireceği görüşmelerin Suriye’deki siyasi sürece ilişkin “kader anı” olacağını belirtti.

SAVAŞ İÇİN TARİH VERİLDİ

Reuters’te yer alan bilgiye göre; Mistura, “Suriye medyası, hükümetin İdlib’e saldırı için 10 Eylül’ü son tarih olarak açıkladığını” söyledi.

Mistura, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonuyla ilgili, “İdlib’e yönelik ciddi endişelerimiz devam ediyor” dedi.

Konuşmasının büyük bölümünü, 10-11 Eylül’de Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle ve 14 Eylül’de Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan,

İngiltere ve ABD heyetlerinden oluşan “küçük grupla” yapacağı ortak istişarelere ayıran Mistura, “Benim görüşüme göre, oldukça önemli birkaç haftanın eşiğindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

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Mistura, Cenevre’de gerçekleştireceği istişare toplantılarının Suriye’de “tatmin edici siyasi süreci” canlandıracak potansiyelde olmasını ümit ettiklerini söyledi.

Suriye’ye barışı getirecek siyasi süreçte 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının ve Soçi Zirvesi’nin sonuç bildirgesinin uygulanması ve Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulmasının önemine işaret eden Mistura, ekibi ve kendisinin bu konularda aktif olarak çalıştığını dile getirdi. AA