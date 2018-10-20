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BM’den Cemal Kaşıkçı çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

android-time 05:56 20 Ekim 2018
Haberler Dünya
BM’den Cemal Kaşıkçı çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kaşıkçı’nın ölümünün doğrulanmasının ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Fotoğraf: AA

Guterres’in Kaşıkçı’nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilediğini belirten Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin, Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması, suçluların sorumlu tutulması çağrısında bulunduğunu ifade etti.

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Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim’de İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın “konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü” açıklamıştı.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na geldiği sırada burada bulunan “başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiği” belirtilmişti. AA

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Son güncelleme: android-time 13:3531.10.2018
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