BM’den Türkiye, İran ve Rusya’ya İdlib çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Türkiye, İran ve Rusya savaşı önlesin" açıklamasında bulundu. BM'nin İngiliz temsilcisi Karen Pierce ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İdlib konusunda katıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi’nde gazetecilere açıklamasında, İdlib’de çok fazla şeyin tehlikede olduğunu belirterek kana bulanmış Suriye’de geniş çaplı bir savaştan kaçınılmadığı takdirde daha önce hiç görülmemiş bir insani felaket yaşanacağı uyarısı yaptı.

İdlib’de yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin yarısının daha önce yerlerinden edildiğini hatırlatan Guterres, ”Hayatları altüst oldu ve gidecek hiçbir yerleri yok” dedi.

Guterres, İdlib’in Suriye’deki son çatışmasızlık bölgesi olduğunu ve kan banyosuna dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

İdlib’deki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ve teröristlerin varlığına da müsaade edilemeyeceğini söyleyen Guterres, terörle mücadele ederken uluslararası yükümlülüklerin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Doğrudan ve dolaylı tüm taraflara açık bir çağrıda bulunduğunu belirten Guterres, özellikle Türkiye, Rusya ve İran’a İdlib’de savaşı önleme ve sivillerin korunması için hiçbir çabayı boşa çıkarmama çağrısı yaptı.

Suriye’de krize siyasi çözüm bulunması mesajını her fırsatta tekrar edeceğini belirten Guterres, ”Yeterince acı çekmiş bu insanları korumak ortak sorumluluğumuz” diye konuştu.

İNGİLTERE ERDOĞAN’A HAK VERDİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya’nın talebi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Tahran’da yaptığı zirvenin sonuçlarını ve İdlib’deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Konseyde konuşan İngiltere’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, ”Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib’e saldırması ya da Türkiye’nin teröristleri ayırt edip onlarla mücadele etmesi arasında bir tercih yapmamız gerek. Türkiye’nin İdlib için bir planı var, muhalifler teröristlerle mücadele ederken rejim onlara saldırmayacak. Konseyin bunu konuşuyor olması gerek” diye konuştu.

Karen Pierce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Wall Street Journal gazetesinde İdlib ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak ”Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kesinlikle katılıyoruz” ifadesini kullandı. AA