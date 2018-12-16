Son dakika… Brüksel’de aşırı sağcılar AB binasına saldırdı

Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti olarak bilinen Belçika'nın Brüksel şehrinde aşırı sağcı göstericiler sokakları birbirine kattı. Polis çıkan olaylar nedeniyle 90 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

AB’nin başkenti Brüksel’de aşırı sağcılar sokaklara indi. AB binası önünde başlayan gösterilere polis müdahale ederken göstericilerin AB binasına girmeye çalıştığı bildirildi.

Milliyetçi ve aşırı sağcı Flaman dernek üyeleri AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı’nda toplandı. Başbakan Charles Michel’i istifaya çağıran, hükümet ve göç karşıtı sloganlar atan grup, Flaman bayrakları taşıdı.

Çevreye ses bombaları fırlatılan ve meşaleler yakılan protestolarda, Belçika’da aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla tanınan Flaman Menfaati (Vlaams Belang) partisinin İslam karşıtı liderlerinden Filip Dewinter de konuşma yaptı. Geçen yıl Brüksel Merkez Camisi önünde Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırtarak büyük tepki çeken Dewinter, Hollanda’nın ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile de yakın ilişki yürütüyor.

Grubun taşkınlık yapması ve dağılmaması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı göstericiler, bunun üzerine AB Komisyonu binasına girmeye çalıştı.