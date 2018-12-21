Son dakika… Çavuşoğlu ABD’nin çekilme kararını yorumladı: Koordine etmeliyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "ABD'nin çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye ve ABD çekilmeyi koordine etmeli, bir boşluk olmamalı. Şimdi siyasi sürece odaklanmalıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak üzere gittiği Malta'nın başkenti Valetta'da, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasını değerlendirdi. Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Türkiye ve ABD çekilmeyi koordine etmeli, bir boşluk olmamalı. Şimdi siyasi sürece odaklanmalıyız” dedi.

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