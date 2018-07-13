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Son dakika… Çin’de patlama: En az 19 ölü, 12 yaralı

Çin'in Siçuan sanayi bölgesinde yaşanan patlama sonucunda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

android-time 02:46 13 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Son dakika… Çin’de patlama: En az 19 ölü, 12 yaralı
Çin'in Siçuan sanayi bölgesinde yaşanan patlama sonucunda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Çin’in Sichuan eyaletinde bulunan Yangchun Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

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Yibin Hengda Teknoloji Şirketi’nde gelen patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, patlamanın yaşandığı yeri, yüksek alevler ve dumanlar kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, ilk yardım ve polis araçları sevk edildi.

165 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Çin’de, 2015 yılında liman kenti Tanjin yakınlarındaki bir kimyasal madde deposunda meydana gelen patlamada 165 kişi ölmüştü. Ayrıca geçen yıl Shagdong’da bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada da 8 kişi yaşamını yitirmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.  DHA

Son güncelleme: android-time 04:4413.07.2018
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