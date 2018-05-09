Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International’ın yayınına katıldı

Erdoğan program sırasında "Müttefik ABD F-35 savaş uçaklarıyla ilgili anlaşmaya uymalı. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması hatadır. ABD dostlarını kaybediyor" açıklamasını yaptı.

Erdoğan gerçekleştirilen röportajda “ABD’nin F-35 uçak anlaşmasına uymasını bekliyoruz. ABD Suriye’de teröristleri silahlandırdı, bölgede YPG ve PKK gibi terör örgütleriyle beraber hareket ediyor, YPG, ABD’den aldığı silahlarla sınırlarımızı tehdit etti. FETÖ terör örgütü lideri 1999’dan beri ABD’de saklanıyor. ABD dostlarını kaybediyor. ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması teşebbüsü hatalı bir girişimdir” açıklamasını yaptı.

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Ekonomiyle ilgili sorulan bir soruya Erdoğan, “Büyüme rakamlarına bakıldığında Türkiye G-20 ülkeleri arasında birinci sırada. Seçimden sonra Türkiye’ye geldiğinizde göreceksiniz daha fazla gelişmiş olacağız” cevabını verdi.

“TÜM PARTİLERİN ŞANSI VAR”

Erdoğan, Rahip Brunson ve muhalefetin basında yer almamasıyla ilgili olarak, “ABD’li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan rehine diplomasisi değildir. Tüm partilerin propaganda şansı var. 10 büyük ekonomi arasında bir başarı hikayesi yaratacağız” ifadelerini kullandı.