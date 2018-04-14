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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı Macron ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'ın, Macron'a kimyasal saldırıya karşılık verildiği için memnun olduğunu söylediği bildirildi.

android-time 21:36 14 Nisan 2018
Haberler Dünya
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı Macron ile telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'ın, Macron'a kimyasal saldırıya karşılık verildiği için memnun olduğunu söylediği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. İki liderin yaptığı görüşmede, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşılık olarak ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen harekat ele alındı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un harekatla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret etti. Kimyasal saldırıların cevapsız kalmamasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların son bulması ve Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için siyasi çözümün şart olduğunu vurguladı. Bunun için bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde aynı çerçevede İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı. İHA

Son güncelleme: android-time 21:4414.04.2018
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