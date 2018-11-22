Son dakika… Danimarka, Kaşıkçı cinayeti sonrasında Suudilere satmayacak

Kaşıkçı cinayetinin ardından Danimarka'dan flaş bir hamle geldi... Danimarka Dışişleri Bakanı, "Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki durum dolayısıyla Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alma kararı aldık" dedi.

Danimarka, Suudi Arabistan’a silah ve askeri ekipman ihracatını durdurma kararı aldı. Açıklamayı Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, kararı alma sebebi olarak gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayeti ve Yemen’de yaşanan insanlık dramını gösterdi.

Samuelsen, “Bu kararı Avrupa Birliği’nin diğer dışişleri bakanlarıyla görüştükten sonra aldık” dedi. Askıya alınan silah ve eşyalar arasında hem sivil hem de askeri alanda kullanılabilecek teknolojiler olduğu dile getirildi.

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