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Son dakika… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’de açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile üzerinde anlaşılan Menbiç anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Çok başarılı geçti, ilerleme olacak. Pompeo ile görüşme sonrası Suriye'de YPG konusunda somut sonuç bekliyorum" dedi.

android-time 19:40 4 Haziran 2018
Haberler Dünya
Son dakika… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’de açıklamalarda bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile üzerinde anlaşılan Menbiç anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Çok başarılı geçti, ilerleme olacak. Pompeo ile görüşme sonrası Suriye'de YPG konusunda somut sonuç bekliyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasında ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin sona erdiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşme 1 saat sürdü.

Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesine dair, Münbiç yol haritası, Suriye meseleleri ve diğer bölgesel konuların konuşulduğunu belirtti.

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ÇAVUŞOĞLU CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Bakan Çavuşoğlu, “İlk önce PKK/YPG terör örgütünün Münbiç’ten çıkarılması için bir yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacak. Yol haritasının uygulanması için net bir gün var. Bu, sahada atılacak adımlara bağlı. 6 aydan az bir süreden bahsediyoruz” ifadesini kullandı.

“MÜNBEÇ’TE İNSANLARIN EVLERİNE DÖNMELERİ SAĞLANACAK”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç’te PKK/YPG baskısıyla yerlerini terketmek zorunda kalan insanların evlerine geri dönmesinin sağlanacağını belirtti.

F-35 DEVİR TESLİMİ

Bakan Çavuşoğlu, “F-35 konusunda ABD Kongresindeki tehdit dilini kabul etmeyeceğimizi ve bunun yapıcı olmayacağını söyledik. F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi 21 Haziran'da yapılacak. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo'nun “ABD’de FETÖ konusunda FBI’ın çok ciddi soruşturmaları olduğunu” söylediğini aktardı. AA

 

Son güncelleme: android-time 22:0004.06.2018
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