Son dakika… Erdoğan-Putin zirvesinden sonra BM’den kritik açıklama

Hafta başında Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen Erdoğan-Putin zirvesi sonrasında Birleşmiş Milletler'den yeni bir açıklama geldi. BM'nin temsilcisi Jan Egeland, "Türkiye ve Rusya'nın İdlib planı birçok bölgede savaş olmayacağı anlamına gelir fakat silahlı gruplar arasında çatışma daha çok olabilir" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler’in İnsani Yardım Danışmanı Jan Egeland açıklamalarda bulundu… Hafta başında Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen Suriye zirvesi sonrasında İdlib’de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda mutabık kalınmıştı. İki ülke arasındaki anlaşmayı bugün BM danışmanı Egeland yorumladı. Egeland, “Biz Rusya ve Türkiye’yi bu anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi almak için davet ettik. İki ülkenin bölgede kanı durduracağı ve büyük bir savaşı engelleme konusunda iyimseriz” dedi. Egeland, “Birçok bölgenin savaşı yaşamayacağını umut ediyorum. Fakat silahlı gruplar arasında daha fazla çatışma olabilir” dedi.