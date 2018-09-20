Son dakika… Erdoğan-Putin zirvesinden sonra BM’den kritik açıklama

Birleşmiş Milletler’in İnsani Yardım Danışmanı Jan Egeland açıklamalarda bulundu… Hafta başında Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen Suriye zirvesi sonrasında İdlib’de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda mutabık kalınmıştı.
İki ülke arasındaki anlaşmayı bugün BM danışmanı Egeland yorumladı. Egeland, “Biz Rusya ve Türkiye’yi bu anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi almak için davet ettik. İki ülkenin bölgede kanı durduracağı ve büyük bir savaşı engelleme konusunda iyimseriz” dedi. Egeland, “Birçok bölgenin savaşı yaşamayacağını umut ediyorum. Fakat silahlı gruplar arasında daha fazla çatışma olabilir” dedi.