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Son dakika… Erdoğan önce Fransa Devlet Başkanı Macron sonrada Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Suriye konusunda Fransız mevkidaşı Macron'la daha sonrada Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan Macron'la görüşmesinde, Suriye'de gerçekleştirilen saldırıdan memnun olduğunu ifade ederken, Putin'le görüşmesinde de "Gerilim tırmandırılmamalıdır" çağrısı yaptı.

android-time 22:24 14 Nisan 2018
Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan önce Fransa Devlet Başkanı Macron sonrada Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Suriye konusunda Fransız mevkidaşı Macron'la daha sonrada Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan Macron'la görüşmesinde, Suriye'de gerçekleştirilen saldırıdan memnun olduğunu ifade ederken, Putin'le görüşmesinde de "Gerilim tırmandırılmamalıdır" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. İki liderin yaptığı görüşmede, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşılık olarak ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen harekat ele alındı.

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ERDOĞAN ÖNCE MACRON’LA GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un harekatla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret etti. Kimyasal saldırıların cevapsız kalmamasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların son bulması ve Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için siyasi çözümün şart olduğunu vurguladı. Bunun için bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde aynı çerçevede İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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ARDINDAN PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret ettiği görüşmede, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı. Suriye'de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit eden iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar. İHA

Son güncelleme: android-time 22:5414.04.2018
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