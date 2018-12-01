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Son dakika… Erdoğan, Trump ile ikinci kez görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de ayaküstü görüştüğü ABD Başkanı Trump ile ikinci kez görüştü.

android-time 20:38
Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan, Trump ile ikinci kez görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de ayaküstü görüştüğü ABD Başkanı Trump ile ikinci kez görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Erdoğan ve Trump Arjantin'in Buenos Aires kentinde bir araya geldi. AA

Erdoğan ve Trump Arjantin’in Buenos Aires kentinde bir araya geldi. AA

Erdoğan’ın zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı’ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi 50 dakika sürdü.

İki lider G20 Zirvesi'nde görüştü. AA

İki lider G20 Zirvesi’nde görüştü. AA

Dün zirvenin ilk programı olan “Adil ve Sürdürülebilir Gelecek” temalı özel oturuma katılan Erdoğan ve Trump, oturum başlamadan önce bir süre ayaküstü sohbet etmişti.

Böylece iki lider, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ikinci kez bir araya gelmiş oldu. AA

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Son güncelleme: android-time 21:5901.12.2018
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