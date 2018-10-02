Son dakika… Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan istifa açıklaması

Paşinyan daha önce Müreffeh Ermenistan ve Taşnaksutyun kökenli bakan ve valileri görevden alma talimatı vermişti. Taşnaksutyun partisinden ise bakanlarının geri çekildiği açıklaması gelmişti.
ERKEN SEÇİM MESAJI VERDİ
Sputnik’te yer alan haber göre, Paşinyan, “Bakan ve valileri görevden alma kararı yasal olarak yürürlüğe girdiğinde istifa edeceğim, ancak Başbakanlık yükümlülüklerini vekaleten yerine getireceğim” açıklamasında bulundu.
Paşinyan ayrıca parlamentonun yeni bir başbakan seçmediği takdirde erken parlamento seçimlerinin düzenleneceğini de sözlerine ekledi.
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