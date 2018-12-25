Son dakika… Esad güçleri Menbiç kırsalına girdi

ABD'nin çekilme kararını açıklamasının ardından Suriye'de hareketlilik sürüyor. Ajansların son dakika geçtiği bilgilere göre Esad rejimi güçleri, Menbiç'in batı kırsalındaki Arimah beldesine girdi.

Menbiç’teki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçlerini taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, ilçenin güneyinden giriş yaptı. Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla kısa bir toplantı yapan rejim güçlerinin konvoyu, görüşmenin ardından ilçenin batı kırsalında yer alan Arimah beldesine yöneldi.

YPG/PKK, Arimah’ın kontrolünü rejim güçlerine bıraktı. Arimah beldesi, Menbiç’in batısıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alıyor.

Menbiç’in diğer bölgelerinde YPG/PKK işgali sürerken, ABD’nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor.

ABD askerleri, Menbiç ilçe merkezi ve kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacu çayı kıyısında konuşlanmış durumda.