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SON DAKİKA: F-35’lerle ilgili Pentagon’dan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Türkiye karşıtı hükümler de içeren 2019 mali yılı ulusal savunma yetki tasarısını imzaladı. Bu imzadan sonra gözler Türkiye'ye teslim töreni yapılan ABD'nin Arizona kentinde bulunan iki F-35 uçağına ve bu uçakları kullanmak için eğitim alan Türk pilotlara çevrildi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türk pilotların eğitim çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

android-time 23:03 13 Ağustos 2018
Haberler Dünya
SON DAKİKA: F-35’lerle ilgili Pentagon’dan ilk açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Türkiye karşıtı hükümler de içeren 2019 mali yılı ulusal savunma yetki tasarısını imzaladı. Bu imzadan sonra gözler Türkiye'ye teslim töreni yapılan ABD'nin Arizona kentinde bulunan iki F-35 uçağına ve bu uçakları kullanmak için eğitim alan Türk pilotlara çevrildi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türk pilotların eğitim çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Trump'ın imzasıyla yasalaşan tasarı F-35’lerin Ankara'ya teslimatını, ABD Savunma Bakanı'nın Dışişleri Bakanı'yla da istişare ederek 90 gün içinde Kongre'ye Türk-Amerikan ilişkilerinin durumuyla ilgili bir rapor sununcaya kadar askıya alıyor. Yaz başında Arizona'da iki uçağın Türkiye'ye teslim töreni yapıldı. Uçakların, Türk pilotların 1-2 yıl süren eğitim sürecinin ardından Türk topraklarına transferi öngörülüyor.

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RAPOR SUNULANA KADAR EĞİTİME DEVAM

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, F-35 uçaklarının Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona'daki eğitim çalışmalarının Savunma Bakanı, yasada istenen raporu Kongre'ye sununcaya kadar devam edeceğini söyledi.

Son güncelleme: android-time 23:2013.08.2018
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