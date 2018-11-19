Son Dakika… Fiji’de 6,7 büyüklüğünde deprem 

Güney Pasifik'te yer alan Fiji'nin başkenti Suva'nın 283 kilometre doğusunda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, deniz tabanının 534 kilometre altında kaydedilen sarsıntının herhangi bir hasara yol açmayacak kadar derinde olduğu bildirildi.

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, tsunami tehlikesi olmadığını duyurdu.

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Ağustos ayında da Ndoi Adası’nın 280 kilometre kuzeydoğusunda deniz tabanının 560 kilometre altında 8,2 büyüklüğünde deprem kaydedilmiş, can ya da mal kaybı yaşanmamıştı. AA