Son dakika… Fransa’da kadın saldırgan bankayı ele geçirdi

Fransa'nın güneyindeki Ales kentinde bir kadın kendisini LCL Bankası'na kilitledi. Bankayı bastıktan sonra üzerinde patlayıcı olduğunu iddia eden kadının ruh sağlığının dengesiz olduğu açıklandı. Güvenlik güçleri bankayı abluka altına aldı.

Fransa’nın güneyindeki Ales kentinde sıcak saatler yaşanıyor… Ülkenin çok okunan gazetelerinden Le Figaro, bir kadının LCL Bankası’na girdiği ve bankayı yerle bir etme tehdidinde bulunduğunu yazdı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen kadının yerel saatle 10:00 sularında bankaya girdiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay yerine gelen güvenlik ekiplerinin yanı sıra psikologların da arabulucu olarak görev aldığı açıklandı. Yetkililer banka içindeki çalışanların serbest bırakıldığını ve bölgedeki diğer binalardaki insanların da tahliye edildiği belirtildi.

Yaşı ve kimliği belirlenemeyen kadının neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Detaylar geliyor…