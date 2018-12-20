Son dakika… Fransa’dan ABD’nin Suriye kararına ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2000'e yakın askerini Suriye'den çıkarma kararı almasının ardından Fransa'dan yeni bir açıklama geldi... Fransa Savunma Bakanı, "IŞİD bölgede zayıfladı ama hala haritadan silinmedi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye kararının yankısı devam ediyor… Önceki gece Suriye’deki 2.000’e yakın askerin ülkeden çıkarılacağını duyuran Trump’ın bu kararı hakkında tartışmalar bitmek bilmiyor. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump’ın açıklamasına yanıt veren Parly, “IŞİD daha önce hiç olmadığı kadar zayıfladı. Fakat IŞİD haritadan silinmedi ve kökleri de hala mevcut. Bu terör örgütünün son hücreleri de askeri olarak yenilgiye uğratılmalı” dedi.

FRANSIZ ASKERLERİ KALACAK

Öte yandan Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Fransız askerinin Suriye’de kalmaya devam edeceğini açıkladı. Fransız Bakan Nathalie Loiseau, “Trump’ın açıklamalarına rağmen Fransa, Suriye’deki terörle mücadeleye devam edecektir” dedi.

Loiseau, “Terörle mücadele henüz bitmekten çok uzak. Savaşa devam etmek kritik öneme sahiptir” dedi.