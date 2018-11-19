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Son dakika… Fransa’dan Kaşıkçı yaptırımı!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız" dedi.

android-time 23:38
Haberler Dünya
Son dakika… Fransa’dan Kaşıkçı yaptırımı!
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız" dedi.

Le Drian, Europe 1 radyosunda, Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediklerini belirten Le Drian, bunun için cinayetin sorumlularının ortaya çıkartılması gerektiğini ifade etti.

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Le Drian, bu konuda Almanya ile çalıştıkları bilgisini vererek, “Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız.” diye konuştu. AA

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Son güncelleme: android-time 23:5819.11.2018
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