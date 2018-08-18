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Son dakika gelişmesi… BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan vefat etti

Yedinci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan, 80 yaşında hayata veda etti. 

Sozcu.com.tr
android-time 13:58 18 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Son dakika gelişmesi… BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan vefat etti
Yedinci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan, 80 yaşında hayata veda etti. 

1997 ile 2006 yılları arasında BM Genel Sekreteri olarak görev yapan Ganalı Kofi Annan, 80 yaşında hayta gözlerini yumdu.

 

Nobel Barış Ödülü sahibi olan Annan’ın İsviçre’nin Bern kentinde hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini 1997-2006 yılları arasında iki dönem olarak gerçekleştiren Annan evli ve üç çocuk babasıydı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Birçok açıdan Kofi Annan Birleşmiş Milletler’di. Organizasyon içerisinde görev aldı ve kurumu milenyuma getirdi” açıklamasını yaptı.

Kofi Annan, 8 Nisan 1938'de Gana'nın Kumasi şehrinde doğdu. Henry Reginald ve Victoria Annan'ın çocukları olarak, kardeşi Efua Atta ile beraber ikiz olarak dünyaya geldiler. Babası Lever Brothers'da ihracatçılık yapıyordu, ve ailesinin durumu Gana'ya göre çok iyiydi. Bu durumları Kofi'yi 1870'lerde kurulan Mfantsipim yatılı okuluna gönderilmesine yardımcı oldu. Üniversite eğitimini Gana, ABD, ve İsviçre'de yaptıktan sonra BM'de çalışmaya başladı. Bütün iş hayatı boyunca, Birleşmiş Milletler'in değişik branşlarında çalıştı. Genel Sekreter seçilmeden önce, Genel Sekreter Müsteşarlığı yapmaktaydı. 13 Aralık 1996'da Boutros Boutros-Ghali'den sonra Birleşmiş Milletler'in yedinci Genel Sekreteri olarak seçildi. 2001 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. 10 yıllık bir hizmetten sonra Annan 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-moon'a devretti. İsveçli Nane Maria Annan ile evli olan Annan'ın bir önceki evliliğinden üç çocuğu bulunuyordu.

Kofi Annan, 8 Nisan 1938’de Gana’nın Kumasi şehrinde doğdu. Henry Reginald ve Victoria Annan’ın çocukları olarak, kardeşi Efua Atta ile beraber ikiz olarak dünyaya geldiler. Babası Lever Brothers’da ihracatçılık yapıyordu, ve ailesinin durumu Gana’ya göre çok iyiydi. Bu durumları Kofi’yi 1870’lerde kurulan Mfantsipim yatılı okuluna gönderilmesine yardımcı oldu. Üniversite eğitimini Gana, ABD, ve İsviçre’de yaptıktan sonra BM’de çalışmaya başladı. Bütün iş hayatı boyunca, Birleşmiş Milletler’in değişik branşlarında çalıştı. Genel Sekreter seçilmeden önce, Genel Sekreter Müsteşarlığı yapmaktaydı. 13 Aralık 1996’da Boutros Boutros-Ghali’den sonra Birleşmiş Milletler’in yedinci Genel Sekreteri olarak seçildi. 2001 yılında Nobel Barış Ödülü’nü kazandı. 10 yıllık bir hizmetten sonra Annan 1 Ocak 2007’de görevini Güney Koreli Ban Ki-moon’a devretti. İsveçli Nane Maria Annan ile evli olan Annan’ın bir önceki evliliğinden üç çocuğu bulunuyordu.

Birleşmiş Milletler barış operasyonlarının başında olan Annan, 1990’larda Rwanda’daki soykırımı engellemekte başarılı olamadığı için tepki çekmişti. Annan, en son Nisan ayında BBC’ye konuşmuştu. Annan, “Birleşmiş Milletler gelişebilir, kusursuz değil. Ben inatçı bir iyimserim, iyimser olarak dünyaya geldim ve hep iyimser kalacağım” demişti.

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İsmi Cuma anlamına gelen Kofi Annan, Kıbrıs’taki sorunu çözmek için Annan Planı’nı gündeme getirmiş fakat başarıya ulaşamamıştı. Annan’a 2001 yılında Nobel Barış Ödülü verilmişti. Annan’a bunun sebebi olarak, “Birleşmiş Milletler’i canlandırmak” gösterilmişti.

Annan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum Kesimi arasında yaşanan gerilimi Annan Planı olarak adlandırılan planla sonlandırmak istemişti. Fakat bu plan KKTC tarafından %64.91 oranında onaylanmasına rağmen Rum Kesimi’nden yüzde 75 oranında red oy almıştı. Dolayısıyla bu plan hayata geçirilememişti.

Son güncelleme: android-time 15:2618.08.2018
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