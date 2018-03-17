Son dakika gelişmesi… FBI’da deprem!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe görevinden alındı.

ABD Başsavcısı Jeff Sessions yaptığı açıklamada, planlanan emeklilik tarihinden sadece iki gün önce, Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın eski 2 numaralı yetkilisi Başkan Yardımcısı Andrew McCabe’yi gece geç saatlerde görevden aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Andrew McCabe'nın görevden alınma nedeni, genel bir müfettiş raporu ve FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç soruşturmanın sonucunda McCabe’in kurumla ilişiğini kesildiği duyuruldu.

Görevinden alınan McCabe, Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin yoğun eleştirilerine maruz kalıyordu. (İHA)

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