Son dakika gelişmesi… İsrail’de parlamento dağıldı… Erken seçim kararı

Son dönemde yolsuzluk soruşturmasıyla zor günler geçiren ve Türkiye’ye saldırarak dikkatleri dağıtmaya çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya bir şok daha geldi… Netanyahu’nun sözcüsü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, koalisyonun dağıldığını ve erken seçime gidileceğini duyurdu.
Netanyahu’nun sözcüsü, “Koalisyon liderleri parlamentonun dağılmasını ve Nisan ayının başında erken seçime gidilmesine karar verdi” açıklamasını yaptı. İsrail basınında yer alan haberlerde erken seçimin 9 Nisan’da yapılacağı belirtildi.
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