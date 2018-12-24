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Son dakika gelişmesi… İsrail’de parlamento dağıldı… Erken seçim kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk soruşturması devam ederken bugün sıcak bir gelişme yaşandı... Netanyahu'nun sözcüsü sosyal medya hesabında İsrail'de parlamentonun dağıldığını ve erken seçim yapılacağını duyurdu. Netanyahu'nun sözcüsü erken seçimin Nisan'da yapılacağını duyurdu.

android-time 15:27
Haberler Dünya
Son dakika gelişmesi… İsrail’de parlamento dağıldı… Erken seçim kararı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk soruşturması devam ederken bugün sıcak bir gelişme yaşandı... Netanyahu'nun sözcüsü sosyal medya hesabında İsrail'de parlamentonun dağıldığını ve erken seçim yapılacağını duyurdu. Netanyahu'nun sözcüsü erken seçimin Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Son dönemde yolsuzluk soruşturmasıyla zor günler geçiren ve Türkiye’ye saldırarak dikkatleri dağıtmaya çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya bir şok daha geldi… Netanyahu’nun sözcüsü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, koalisyonun dağıldığını ve erken seçime gidileceğini duyurdu.

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Netanyahu’nun sözcüsü, “Koalisyon liderleri parlamentonun dağılmasını ve Nisan ayının başında erken seçime gidilmesine karar verdi” açıklamasını yaptı. İsrail basınında yer alan haberlerde erken seçimin 9 Nisan’da yapılacağı belirtildi.

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Son güncelleme: android-time 15:4324.12.2018
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