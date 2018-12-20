Son dakika gelişmesi… New York Times: Çekilme kararı Türkiye’ye yeşil ışık yakıyor

ABD Başkanı Donald Trump yine bir açıklama ile dünya gündemini değiştirdi. Trump, Suriye'de bulunan 2.000'i aşkın ABD askerini Suriye'den çekme kararı alırken dünya basını bu gelişmeye geniş yer ayırdı. New York Times, "Bu gelişme Türkiye'nin operasyonlarına yeşil ışık anlamına geliyor" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump’ın saatler önce yaptığı “Suriye’den çıkıyoruz” açıklaması gündemi tamamen değiştirdi… Trump’ın bölgedeki 2.000 ABD askerini çekeceğini duyurması sonrasında uluslararası medya da gelişmeye geniş yer ayırdı. Kapsamlı bir analiz yazısının yer aldığı New York Times, gelişmenin Türkiye’yi de etkilediğini yazdı.

TERÖRİSTLER ŞOK OLMUŞ

New York Times’ta Rod Nordland imzalı haberde, Trump’ın kararının, Türkiye’nin istediği bir karar olduğu vurgulandı. Makalede, “Ayrılık kararı Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonlara yeşil ışık anlamını taşıyor” ifadesi kullanıldı. Gazeteye açıklama gönderen terör örgütü PKK’nın uzantısı PYG/PYD’den isimler de “Şok olduk. Buradaki atmosfer çok olumsuz” dedi.

WASHINGTON POST: TRUMP, MATTIS’İ DİNLEMEMİŞ

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ise ABD Savunma Bakanı olarak görev yapan ve bir dönem Trump’ın gözdesi olan Jim Mattis ile ABD Başkanı arasında bir gerilim yaşandığına dikkat çekiyor. Anne Gearan ve Josh Dawsey imzalı haberde Mattis’in Trump’ı askerleri ülkeden çıkarmaması için çok çabaladığına vurgu yapılıyor. Gazete, “Trump’ın askerleri çekme kararı Savunma Bakanı Mattis’e açık bir rest. Trump’ın eskiden ‘generalim’ dediği Mattis’in önerisini kabul etmemesi aralarını açtı” yorumunu yaptı. Mattis’in, “Çıkalım ama orada bazı birliklerimizi bırakalım, ABD varlığı devam etsin” diye Trump’ı da uyardığı belirtildi.

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GUARDIAN: TRUMP HERKESİ ŞAŞIRTTI

ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları, İngiliz basınında da geniş yer kapladı. Guardian, Trump’ın bu açıklamalarının hem müttefikleri hem de kurmayları arasında şok etkisi yarattığını aktarırken, Trump ile Erdoğan’ın Cuma günü telefon görüşmesini hatırlattı.

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Trump’la bu görüşme sonrasında Erdoğan’ın “Pozitif geçti” mesajını hatırlatan Guardian, ABD ile Türkiye’nin ilişkilerinin normalleşme sürecine girdiğini de vurguladı.

LE MONDE: PUTİN İÇİN BİR ZAFER

Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Monde’a konuşan yetkililer, çekilmenin tamamen ve hızla olacağını duyurdu. Suriye’de ABD’lilerle görev yapan Fransız askerleri, çekilmenin çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini aktardı. Le Monde, bu hamlenin Beşar Esad ve Vladimir Putin için bir zafer olduğunu da yazının içinde vurguladı.