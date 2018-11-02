Son dakika gelişmesi… Suudi Arabistan Büyükelçiliği yakınında yangın

Kaşıkçı krizi sonrasında dünya kamuoyunun gündeminde olan Suudi Arabistan'ın İngiltere'nin başkenti Londra'daki büyükelçilik binasının yanında yangın çıktı.

İngiliz basınının son dakika haberinde, Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçiliği’nin yanındaki lokantada bir yangın çıktığı aktarıldı. 40’tan fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının Suudi Arabistan’ın diplomatik temsilciliğine sıçramadığı ifade edildi.

Kentin popüler bölgelerinden Mayfair’deki Curzon Street’te bulunan binanın komşusunda çıkan yangın öncesinde bir patlama meydana geldiği belirtildi. 6 itfaiye aracı bölgeye gelirken, yoğun duman ve yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Star, yangının zemin katta başladığını ve kısa süre içinde üçüncü kata çıktığını yazdı. Yetkililer, “Yangının çıkmasının ardından 15 kişi yangını bildirdi. Ekipler olay yerine geldi fakat şu an yangının nasıl çıktığına dair net bir bilgimiz yok” dedi.

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