Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika gelişmesi… YPG’den yargılanan İngiliz, ülkesine kaçmış

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye katıldığı için yargılanan Joe Robinson'ın ülkesine kaçtığı ortaya çıktı... BBC'ye konuşan ve 7.5 yıl hapis cezasıyla yargılanan terörist Robinson, Türk makamlarının izni olmaksızın Türkiye'yi terk ettiğini doğruladı.

Sozcu.com.tr
android-time 14:26
Haberler Dünya
Son dakika gelişmesi… YPG’den yargılanan İngiliz, ülkesine kaçmış
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye katıldığı için yargılanan Joe Robinson'ın ülkesine kaçtığı ortaya çıktı... BBC'ye konuşan ve 7.5 yıl hapis cezasıyla yargılanan terörist Robinson, Türk makamlarının izni olmaksızın Türkiye'yi terk ettiğini doğruladı.

Cezasının temyiz mahkemesinde değerlendirilmesi sürecinde şartlı tahliye edilen Robinson, BBC’ye konuştu. Türk makamlarının izni olmaksızın Türkiye’yi terk ettiğini doğrulayan Robinson, “Bu suçlamaları ve verilen cezayı kabul edemezdim. Ben suçlu değilim” dedi.

İngiltere ordusuna mensup eski bir asker olan 25 yaşındaki Robinson, 2017 yılının Temmuz ayında nişanlısı Mira Rojkan ile birlikte Türkiye’de tatil yaparken tutuklandı. Yargılanması sırasında Suriye’de Irak Şam İslam Devleti Örgütü’ne (IŞİD) karşı çatışmalara katılmadığını, gönüllü sağlık görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

2015 yılında Suriye’de çatışmaların yaşandığı bölgeye, gönüllü askeri sağlık görevlisi olarak gittiğini iddia eden Robinson, Suriye’de sivillere yardımcı olduğunu öne sürdü.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 15:0914.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar