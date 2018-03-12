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Son dakika haberi… ABD’nin Teksas eyaletinde bombalı paketle bir saldırı daha

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde 2 Mart'ta bir eve gönderilen bombalı paketin ardından aynı bölgede başka bir eve daha gönderilen bombalı paket patladı. Bölgeden gelen son dakika haberinde patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

android-time 23:52 12 Mart 2018
Haberler Dünya
Son dakika haberi… ABD’nin Teksas eyaletinde bombalı paketle bir saldırı daha
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde 2 Mart'ta bir eve gönderilen bombalı paketin ardından aynı bölgede başka bir eve daha gönderilen bombalı paket patladı. Bölgeden gelen son dakika haberinde patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde 2 Mart’ta evine gönderilen bombalı paketin patlatılması sonucu hayatını kaybeden 39 yaşındaki şahıstan sonra bugün yine bir eve bombalı paket gönderildi. Gelen son dakika haberinde Eeve gönderilen paketin patlatılması sonucu 17 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, bir kadın da yaralandı.

Reuters

Reuters

Polis Şefi Brian Manley, iki saldırının birbiriyle bağlantılı olma ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, “Saldırılar yöntem olarak göz ardı edilemeyecek benzerlikler taşıyor” dedi. Her iki saldırıda da kullanılan paketlerin gece kapının önüne bırakıldığını söyleyen Manley, paketlerin herhangi bir posta veya kurye hizmeti ile gönderilmediğini, her iki saldırının kurbanlarının da Afrikalı-Amerikalı kökenli olmasından dolayı ırkçılık ve nefret saldırıları olabileceğini açıkladı. Manley, federal soruşturmanın ATF-Alkol, Tütün, Silah ve Patlayıcılar Bürosu öncülüğünde yapıldığını sözlerine ekledi.

Saldırıları araştıran Federal Soruşturma Bürosu (FBI) San Antonio Bölge Sözcüsü Michelle Lee ise, “FBI, her iki saldırıyı da inceliyor ancak ana soruşturmayı şu an polis yürütüyor” dedi.
(CC-Y)

Son güncelleme: android-time 23:5312.03.2018
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