Son dakika haberi… Açıklama basına sızdı: Türkiye’yi kınıyoruz
AB liderlerinin bugün düzenleyeceği zirvenin sonuç bildirisi taslağı basına sızdı. AFP'nin haberine göre AB liderlerinin açıklamasında; ''Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini en güçlü dille kınıyoruz ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz'' ifadeleri yer alıyor.
AB liderlerinin bugün düzenleyeceği zirvenin sonuç bildirisi taslağı basına sızdı. AFP'nin haberine göre AB liderlerinin açıklamasında; ''Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini en güçlü dille kınıyoruz ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz'' ifadeleri yer alıyor.