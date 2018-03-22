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Son dakika haberi… Açıklama basına sızdı: Türkiye’yi kınıyoruz

AB liderlerinin bugün düzenleyeceği zirvenin sonuç bildirisi taslağı basına sızdı. AFP'nin haberine göre AB liderlerinin açıklamasında; ''Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini en güçlü dille kınıyoruz ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz'' ifadeleri yer alıyor.

android-time 12:32 22 Mart 2018
Haberler Dünya
Son dakika haberi… Açıklama basına sızdı: Türkiye’yi kınıyoruz
AB liderlerinin bugün düzenleyeceği zirvenin sonuç bildirisi taslağı basına sızdı. AFP'nin haberine göre AB liderlerinin açıklamasında; ''Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini en güçlü dille kınıyoruz ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz'' ifadeleri yer alıyor.

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Son güncelleme: android-time 12:5822.03.2018
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