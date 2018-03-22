Son dakika haberi… Açıklama basına sızdı: Türkiye’yi kınıyoruz

AB liderlerinin bugün düzenleyeceği zirvenin sonuç bildirisi taslağı basına sızdı. AFP'nin haberine göre AB liderlerinin açıklamasında; ''Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini en güçlü dille kınıyoruz ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz'' ifadeleri yer alıyor.

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