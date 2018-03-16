Son dakika haberi… Çavuşoğlu: FETÖ ağzıyla sorulan sorulara cevap vermeye gerek görmem!

Astana zirvesi kapsamında Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları basın mensuplarının karşısına geçti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bir gazetecinin kendisine yönelttiği Afrin sorusuna çok sert tepki verdi.

Astana’da bugün gerçekleştirilen Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının katıldığı görüşmelerin soru cevap bölümünde bir skandal yaşandı.

Dünya medyasının canlı yayınladığı, başta Rus istihbarat örgütünün güvenliğini sağladığı ve katılımcıları tek tek gözden geçirdiği toplantıda, nereden geldiği belli olmayan, çalıştığı kurumu ve ismini net bir şekilde açıklamayan bir kişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Türkiye’yi rencide edecek sorular sordu. Bakan Çavuşoğlu soruya anında karşılık verdi ve bu kişinin FETÖ’cü olduğunu ima ederek cevabını çok kısa tutup konuşmayı sonlandırdı.

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Bu skandalın benzeri bir skandal yine Rusya İran ve Türkiye’nin katıldığı Soçi zirvesinde yaşanmıştı. Türkiye’nin kırmızı bülten ile aradığı terörist Mihraç Ural sahte belgelerle Soçi Kongresi’ne katılmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya’nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, Rusya’dan bu teröristin tutuklanmasını ve iadesini istedik. Rusya çalışmasını yapıyor” açıklamasını yapmıştı.

İşte o diyaloglar ve bakan Çavuşoğlu’nun FETÖ tepkisi;

Soruyu saran isim kendini tanıtıyor ve soruyu Türkçe olarak yöneltmek istediğini belirtiyor Bahara Mourf kazakistan (Hızlı ve anlayılmaz bir şekilde)..

“Ben Türk Bakan’a Türkçe sormak istiyorum çeviri ile ilgili bir sorunla karşılaşmamak adına. Afrin operasyonu ile ilgili soru sormak isterim bugünkü üçlü görüşmede Afrin operosyonu gündeme getirildi mi? Zeytin Dalı operasyonu. Ve bu operasyon, Suriye bütünlüğüne, Suriye’nin toprak bütünlüğüne egemenliğine karşı değil mi? İkinci sorum İsviçre basınında çıkan haberlere göre iki Türk diplomatının Nazi Almanya dönemindeki yöntemlerle vatandaşları kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Türk Dış İşleri Bakanllığı olarak bu konuda görüşünüz ne, resmi açıklamanız? ve İsviçreli yetkililer bu diplomatların diploması dokunulmazlığınının kaldırılmasını telip ediyormuş. Bu konuda görüşünüzü öğrenmek isterim.”

Bakan Çavuşoğulu: “Kendinizi bir daha tanıtır mısınız, kim olduğunuzu?”

“Ay…n Romarof” (Anlaşılmayan bir şekilde),

Bakan Çavuşoğlu: “Nerede çalışıyorsunuz?”

(Yanıt veriyor) “Yerel bir gazeteciyim ben.”

Bakan Çavuoğlu (Sinirli bir şekilde) “Kim olduğunuzu bilmiyorum, yerel gazete olarak da bilmiyorum ama biraz sorduğunuz soruda FETÖ’cü gibi gördüm sizi. Dolayısıyla FETÖ ağzıyla sorulan sorulara da cevap vermeye gerek görmem. Biz Afrin konusunuda gerekli açıklamalarımızı da bugüne kadar yaptık.”

(Soruyu soran muhabirin ikinci soruyu hatırlatmasını üzerine bakan yineleyerek, konuşmayı kesiyor):

Bakan Çavuşoğlu: “FETÖ’cü ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum”