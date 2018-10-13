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Son dakika haberi… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün serbest bırakılan ABD'li papaz Brunson ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik mesajında, "Sayın Başkan Donald Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" ifadelerini kullandı.

android-time 18:38 13 Ekim 2018
Haberler Dünya
Son dakika haberi… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a cevap!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün serbest bırakılan ABD'li papaz Brunson ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik mesajında, "Sayın Başkan Donald Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün serbest bırakılan ABD’li papaz Brunson hakkında açıklamada bulundu.

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Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür.” ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaj

Erdoğan’ın Twitter hesabından paylaştığı mesaj

TRUMP: ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Onu tekrar görmek çok harika olacak. O zorlu bir tecrübe yaşamış harika bir Hristiyan. Yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. .

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Son güncelleme: android-time 19:5613.10.2018
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